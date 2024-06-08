Kral Abdullah'a Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Ürdün'de bir Akıncı Müslüman, İsrail'in tasmalı köpeği Kral Abdullah'ın İsrail yanlısı Gazze politikalarını protesto etmek amacıyla Haşimi Sarayı'nın önünde kendini ateşe verdi. Eylemci muhafızlar tarafından vuruldu.

Terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Ürdün'de bir kişi kendini yaktı. Kral Abdullah yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren kişi güvenlik birimlerince vuruldu. O anlar anbean cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ÜRDÜN'DE BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI

Ürdün'ün İsrail yanlısı politikalarına protesto etmek isteyen bir kişi bugün Haşimi Sarayı'nın önünde kendini yaktı.

İddialara göre alevler içinde yanan Akıncı Müslüman, sarayın güvenlik birimlerince vuruldu.

Hastaneye kaldırıldı ve burada öldüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'Lİ ASKER DE KENDİNİ YAKMIŞTI

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.

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