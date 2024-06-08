  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de satış rekorları kırıyordu! Otomobil faaliyetlerine son veriyor

İşte seküler yaşam biçiminin son nanesi

Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi’nde 700 yıllık gelenek! Manevi önderin adını başarılarıyla yaşatıyorlar

Mafya mısınız hayırdır? İYİ Partili Başkanın arkadaşı meclisi bastı

Fenerbahçe’nin eski başkanına saygısızlık! Aziz Yıldırım’la tokalaşan Ali Koç’un eline dikkat

Bakan Şimşek: Sadeleşme adımlarına devam ediyoruz

YKS'de ilk oturum sona erdi!

Emekli Korgeneral 'F-16'lar üç yıl sonra gelecek' dedi ve Türkiye'yi kurtaracak savaş uçağını açıkladı

Acun Ilıcalı haddini aştı ve Aziz Yıldırım’a sataştı: Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?

Ali Koç’a seçim hazine olacak: Aziz Yıldırım adaylıktan mı çekilecek? Bomba iddia...
Dünya Kral Abdullah'a Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı
Dünya

Kral Abdullah'a Gazze protestosu! Ürdün'de bir kişi kendini yaktı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 17:48:00 - 2024-06-08 17:48:18

Ürdün'de bir Akıncı Müslüman, İsrail'in tasmalı köpeği Kral Abdullah'ın İsrail yanlısı Gazze politikalarını protesto etmek amacıyla Haşimi Sarayı'nın önünde kendini ateşe verdi. Eylemci muhafızlar tarafından vuruldu.

Ürdün'de bir Akıncı Müslüman, İsrail'in tasmalı köpeği Kral Abdullah'ın İsrail yanlısı Gazze politikalarını protesto etmek amacıyla Haşimi Sarayı'nın önünde kendini ateşe verdi. Eylemci muhafızlar tarafından vuruldu.

Terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Ürdün'de bir kişi kendini yaktı. Kral Abdullah yönetiminin İsrail yanlısı tutumunu eleştiren kişi güvenlik birimlerince vuruldu. O anlar anbean cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

ÜRDÜN'DE BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI

Ürdün'ün İsrail yanlısı politikalarına protesto etmek isteyen bir kişi bugün Haşimi Sarayı'nın önünde kendini yaktı.
İddialara göre alevler içinde yanan Akıncı Müslüman, sarayın güvenlik birimlerince vuruldu.

Hastaneye kaldırıldı ve burada öldüğü açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'Lİ ASKER DE KENDİNİ YAKMIŞTI

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim." demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti. Üzerinde askeri üniforması bulunan Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23