  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KPSS'siz kamu personeli ilanları
Ekonomi

KPSS'siz kamu personeli ilanları

İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartı bulunmadan kamunun çeşitli kademelerinde çalışmak üzere personel ilanları verilmekte. Vatandaşlar güncel KPSS'siz kamu personel ilanlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-11-12 21:51:00 -
KPSS'siz kamu personeli ilanları

İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü. 

12 Kasım güncel kamu iş ilanları

Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020

Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020

Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020

Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020

Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020

Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020

Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020

Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020

Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020

Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020

Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020

Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Enerji Uzman Yardımcısı Alımı 16.11.2020

İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020

Adalet Bakanlığında Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 18.11.2020

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.11.2020

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 19.11.2020

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020

Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020

İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020

Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020

BDDK Meslek Personeli Alım İlanı 20.11.2020

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020

İŞKUR İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması
Gündem

Türkiye'yi heyecanlandıran altın rezervi açıklaması

Kentte bulunan altın rezerviyle ilgili açıklama yapan Ağrı Valisi Osman Varol "Şu ana kadar kanıtlanmış olan rezervin ciddi miktarda artırıl..
ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...
Dünya

ABD’li isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması! Biden'ın yaptığı...

ABD’nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının tarihi bir hata old..
Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi
Dünya

Dünya gündemini altüst eden kare! Tehlike gözler önüne serildi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi çok konuşu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay