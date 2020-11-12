KPSS'siz kamu personeli ilanları
İtfaiye, bekçi, büro memuru, şoför ve personel alımı başvuru şartları nedir? KPSS şartı bulunmadan kamunun çeşitli kademelerinde çalışmak üzere personel ilanları verilmekte. Vatandaşlar güncel KPSS'siz kamu personel ilanlarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
İŞKUR 'un kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından duyuruldu. İlanlara baktığımızda farklı illerde belediyelere kadrolu işçi alımı yapıldığı görüldü.
12 Kasım güncel kamu iş ilanları
Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020
Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Enerji Uzman Yardımcısı Alımı 16.11.2020
İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020
Adalet Bakanlığında Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 18.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 19.11.2020
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 19.11.2020
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.12.2020
Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Avukat Alım İlanı 04.12.2020
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 04.12.2020
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 27.11.2020
Kırıkkale Çelebi Belediyesi Memur Alım İlanı 17.12.2020
BDDK Meslek Personeli Alım İlanı 20.11.2020
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Destek Personeli Alım iLanı 25.11.2020
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı 11.12.2020
İŞKUR İLANLARA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN