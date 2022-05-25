KPSS sınav ücreti kaç TL? 2022 KPSS eğitim bilimleri başvuru ücreti ne kadar? Alan bilgisi, ÖABT sınav ücreti 2022!
KPSS 2022 sınavına hazırlanan adaylar hem 2022 KPSS sınav tarihini hem de KPSS 2022 başvuru ücretlerini sorguluyor. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve 31 Temmuz'da düzenlenecek. Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek. Peki KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2022 KPSS sınav ücreti.
2022 KPSS Başvuru ne zaman? 2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.
2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 24 Mayıs itibarıyla başladı. Genel yetenek- genel kültür testleri ile başlayacak olan KPSS lisans oturumu, 31 Temmuz'da düzenlenecek.
Alan bilgisi sınavı 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta ve ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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ÖSYM tarafından yayınlanan sınav ücretleri ise şu şekilde;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her bir oturum için) 115,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her bir oturum için) 80,00 TL
ÖABT alanı için 115,00 TL olarak belirlendi. KPSS 2022 sınav başvuru ücreti 4 oturum 460 lira olarak belirlendi.
KPSS ücreti nasıl yatırılır?
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR? Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. ÖSYM 2022 KPSS başvuru kılavuzu için tıklayın