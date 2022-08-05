KPSS sınav sonucu geçerlilik süresi uzatıldı mı, KPSS geçerlilik süresi kaç yıl oldu? 2022 KPSS alımları ne zaman?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da gerçekleştirilen KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı dahil 6-7 Ağustos’ta yapılacağı açıklanan alan bilgisi sınavı ile 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak olan ÖABT sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. KPSS sınav takviminin değişmesiyle birlikte bu kez de KPSS sınavı geçerlilik süresi merak konusu oldu. Peki KPSS sonucu geçerlilik süresi ne kadar? KPSS sınav sonucu geçerlilik süresi uzatıldı mı, KPSS geçerlilik süresi kaç yıl oldu? KPSS personel alımları ne zaman yapılacak?

2022 KPSS başvuru ve sınav takvimi ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yediiklim Yayınevi'nin soru kitapçığında yer alan soruların KPSS'de sorulduğuna yönelik çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın ardından KPSS'nin iptal edildiğini duyurdu. 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini açıklayan Ersoy, yeni takvimin 17 Eylül'de başlayacağını, sınavı iptal edilen adayların gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret alınmayacağını açıkladı.

KPSS personel alımları ne zaman yapılacak?

KPSS ile alımlar ne zaman yapılacak, KPSS personel alımı kontenjanları ne zaman yayınlanacak? İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptal edilmesiyle ilgili "Kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir" dedi. Altun, paylaşımında “Kamu kurumlarımızın KPSS’yle personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir.

KPSS alımı kontenjanları ve şartları ne zaman açıklanacak?

KPSS’yle alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır.

KPSS sınav sonucu geçerlilik süresi uzatıldı mı, KPSS geçerlilik süresi kaç yıl oldu?

KPSS sınav sonuçları kaç yıl geçerli? Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ‘KPSS sonucu geçerlilik süresi’ bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacaktır” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Altun, Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için "KPSS sonucu geçerlilik süresi" bir sonraki KPSS ile birlikte son iki yılın KPSS sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacağını, herhangi bir hak kaybına neden olunmayacağını bildirdi.