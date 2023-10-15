  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem KPSS şartı yok! MİT personel alımı yapıyor
Gündem

KPSS şartı yok! MİT personel alımı yapıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-15 09:38:00 -
KPSS şartı yok! MİT personel alımı yapıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) belirtilen kadrolara KPSS puan şartı aramaksızın personel alımı yapacağını ilan etti. İşte personel alımına ilişkin detaylar.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde istihdam etmek üzere İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma ve Emniyet Memuru alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte MİT personel alımı başvuru ekranı…

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstihbarat Uzmanı alımı başvuru şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 35 yaşını doldurmamış olmak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Diğer taraftan,

5) Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

6) Yönetme-yönlendirme,

7) Yüksek sorumluluk bilinci,

8) Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

9) Stres altında çalışabilme,

10) Detaylara önem verme,

11) Pratik ve hızlı düşünebilme,

12) Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

13) Ketumiyet

İstihbarat savaşları kızışıyor! Kilit konumdaki ABD casusunu yakaladılar
İstihbarat savaşları kızışıyor! Kilit konumdaki ABD casusunu yakaladılar

Dünya

İstihbarat savaşları kızışıyor! Kilit konumdaki ABD casusunu yakaladılar

Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu
Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu

Medya

Eski istihbaratçı, Akşener’le ilgili flaş iddiayı böyle duyurdu

İstihbarat savaşları tam gaz! ABD'den Rusya'da yakalanan casusuna ilişkin açıklama
İstihbarat savaşları tam gaz! ABD'den Rusya'da yakalanan casusuna ilişkin açıklama

Dünya

İstihbarat savaşları tam gaz! ABD'den Rusya'da yakalanan casusuna ilişkin açıklama

Eski istihbaratçıdan olay yazı! Rüşvet alan gazeteciler kimler?
Eski istihbaratçıdan olay yazı! Rüşvet alan gazeteciler kimler?

Medya

Eski istihbaratçıdan olay yazı! Rüşvet alan gazeteciler kimler?

İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi
İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi

Dünya

İstihbarat keşif uçuşu yapan bir drone ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23