KPSS şartı yok! MİT personel alımı yapıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde istihdam etmek üzere İstihbarat Uzmanı, Dil Uzmanı, Mühendis, İHA Sistemleri Pilotu, Sağlık Görevlisi, Tekniker ve Koruma ve Emniyet Memuru alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan KPSS puan şartı aramıyor. İşte MİT personel alımı başvuru ekranı…

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı başvurusu yapabilmek için öncelikle MİT resmi kariyer sayfası mit.gov.tr/mks/ adresine giriş yapın. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yapın ve akabinde öz geçmiş gönder bölümünde oluşturduğunuz öz geçmişi sisteme kaydedin. Başvurunuz kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İstihbarat Uzmanı alımı başvuru şartları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) 35 yaşını doldurmamış olmak

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3) Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

4) Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmiş olmak:

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak (TOEFL IBT'nin YDS puan eşdeğerliği www.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilir)

- Sınav sonuçları son 5 yıla ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.

Diğer taraftan,

5) Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

6) Yönetme-yönlendirme,

7) Yüksek sorumluluk bilinci,

8) Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

9) Stres altında çalışabilme,

10) Detaylara önem verme,

11) Pratik ve hızlı düşünebilme,

12) Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

13) Ketumiyet