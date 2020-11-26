KPSS sağlık teknikeri atama puanları! ÖSYM KPSS atama puanları
KPSS sağlık teknisyeni atama puanları, ortaöğretim KPSS sağlık teknikeri puanları, önlisans KPSS sağlık teknisyeni atama puanı kaç? soruları Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımını yapacağını duyurmasından sonra merak edilmeye başlandı. Sağlık teknikeri kaç puanla alımı yapılıyor? İşte KPSS puanıyla sağlık teknisyeni atamaları.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının yapılacağının müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSS puanı ile alımın gerçeleştrileceğini bildiği için ÖSYK KPSS önlisans sonuçları merak ediliyordu. ÖSYK 2020 KPSS önlisans sonuçlarını açıklamasıyla birlikte KPSS puanını öğrenen adaylar şimdi de sağlık teknikerinin atanmak için KPSS’den kaç puan gerekli olduğunu araştırıyor. Peki KPSS önlisans atamaları en küçük taban puanı kaç? İşte tabanpuan.com'unhaberine göre KPSS sağlık teknikeri atama puanları.
KPSS sağlık teknikeri atama puanları
Atama dönemi 2020 / 1: kadro: Sağlık Teknikeri Kurum adı: Ordu Üniversitesi – Ordu Kontenjan: 1 Taban puanı:92,26846
Atama dönemi: 2020 / 1, kadro: Sağlık Teknikeri, kurum adı: Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez, kontenjan: 2, taban puan: 87,74045