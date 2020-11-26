KPSS sağlık teknikeri atama puanları! ÖSYM KPSS atama puanları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 bin 864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımının yapılacağının müjdesini verdi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSS puanı ile alımın gerçeleştrileceğini bildiği için ÖSYK KPSS önlisans sonuçları merak ediliyordu. ÖSYK 2020 KPSS önlisans sonuçlarını açıklamasıyla birlikte KPSS puanını öğrenen adaylar şimdi de sağlık teknikerinin atanmak için KPSS’den kaç puan gerekli olduğunu araştırıyor. Peki KPSS önlisans atamaları en küçük taban puanı kaç? İşte tabanpuan.com'unhaberine göre KPSS sağlık teknikeri atama puanları.

KPSS sağlık teknikeri atama puanları

Atama dönemi 2020 / 1: kadro: Sağlık Teknikeri Kurum adı: Ordu Üniversitesi – Ordu Kontenjan: 1 Taban puanı:92,26846

Atama dönemi: 2020 / 1, kadro: Sağlık Teknikeri, kurum adı: Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez, kontenjan: 2, taban puan: 87,74045