KPSS sağlık personeli atama taban puanları ÖSYM tercih kılavuzu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen sağlık personeli alımlarına ilişkin müjdeyi duyurdu. Bakan Koca, “7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." dedi.

Bakan Koca, Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak.” ifadesini kullandı. Bakan Koca’nın 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin açıklamasından sonra KPSS sağlık personeli atama taban puanları da merak edilmeye başlandı.

KPSS önlisans taban puanları

KPSS Sağlık Bakanlığı 2020 tercih kılavuzu için tıklayın