KPSS sağlık personeli atama taban puanları ÖSYM tercih kılavuzu
ÖSYM Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alım tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. KPSS lisans sınav sonuçlarından sonra ÖSYM 2020 KPSS önlisans sonuçlarını da açıkladı. KPSS sınavına giren adaylar kamu personel alım tarihlerini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı personel alım atama puanları haberimizden takip edebilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen sağlık personeli alımlarına ilişkin müjdeyi duyurdu. Bakan Koca, “7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." dedi.
Bakan Koca, Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak.” ifadesini kullandı. Bakan Koca’nın 12 bin sağlık personeli alımına ilişkin açıklamasından sonra KPSS sağlık personeli atama taban puanları da merak edilmeye başlandı.
KPSS önlisans taban puanları
KPSS Sağlık Bakanlığı 2020 tercih kılavuzu için tıklayın