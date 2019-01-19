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KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? | 2019 yılı ilk merkezi atama tercihleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek personel alımı için tercihlerin ne zaman başlayacağı sorusu merak ediliyordu. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne kaç kişilik kadro açıldı? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde 2019 yılının ilk merkezi atama tercihleri başladı mı? İşte detaylar...

19 Ocak 2019 Cumartesi 00:34
KPSS merkezi atama tercihleri başladı mı? | 2019 yılı ilk merkezi atama tercihleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek personel alımı için tercihlerin ne zaman başlayacağı sorusu merak ediliyordu. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne kaç kişilik kadro açıldı? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde 2019 yılının ilk merkezi atama tercihleri başladı mı? İşte detaylar...

2019 yılı ilk merkezi atama tercihleri (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü istihdamı)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini, 18-24 Ocak 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 24 Ocak 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tradresinden saat 15.45’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2019/3 Tercih Kılavuzu

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 00:34
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