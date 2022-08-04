KPSS iptal son dakika: İptal edilen KPSS 2022 genel yetenek genel kültür sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

ÖSYM BaşkanıBayram Ali Ersoy, "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

KPSS 2022 genel yetenek genel kültür sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Ersoy ayrıca "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı. 6-7 Ağustos'Ta gerçekleştirilecek olan KPSS alan bilgisi sınavı ile 14 Ağustos'ta yapılacak olan ÖABT sınavı da iptal edidi. ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak.

KPSS’deki pek çok sorunun, Yediiklim Yayınevi'nin kitabıyla birebir aynı olduğunu ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu’na iddiaların araştırılmasıiçin talimat vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DDK müfettişçerinin suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı. Bu kapsamda polis, 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınevine ait iş yerlerinde arama yapıldı.