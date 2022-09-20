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Gündem KPSS ile ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu
Gündem

KPSS ile ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

2013 KPSS soruşturmasına ilişkin, 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:58:00 -
KPSS ile ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

2013 KPSS soruşturmasına ilişkin, 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2013 KPSS’ye ilişkin örgütün çalışma evinde kaldıkları, sınav sorularını temin ettikleri yönünde haklarında beyan bulunan ve ByLock ve ardışık arama gibi yöntemleri kullanmak suretiyle örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 21 şüpheli için Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı alındığı bildirildi.

6’sı aktif çalışan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince devam ediliyor.

 

 

 

 

 

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