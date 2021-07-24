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Eğitim KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?

2021 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman? KPSS sınav tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2021 yılı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınav tarihleri duyuruldu. Peki, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 20:28:00 -
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ile devlet memuru olmak isteyen adaylar, 2021 ÖSYM sınav takviminde yer alan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının hangi tarihte yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman yapılacak?

Tüm adayların katıldığı 2021 Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adayların kendi alanlarından sorumlu oldukları 2021 KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 7 ve 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde,

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 08 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek.

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