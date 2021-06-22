Kamuda memur olarak çalışmak isteyenler KPSS’ye hazırlanıyor. KPSS başvuruları 28 Mayıs ile 14 Haziran tarihleri arasında yapıldı. KPSS başvurusu yapmayanlar geç başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. KPSS Lisans, KPSS ÖABT VE KPSS Alan Bilgisi için geç başvuru yapabilecek. Peki, KPSS geç başvuruları başladı mı? KPSS geç başvuruları nereden yapılıyor?

KPSS geç başvuru ne zaman? KPSS geç başvuru işlemi nereden nasıl yapılıyor?

KPSS geç başvuru işlemleri açıldı. Adaylar geç başvuru işlemlerini 22 - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapabilecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22-23 Haziran tarihi arasında alınacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 135,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 97,5 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 135,00 TL

KPSS geç başvuru işlemlerinizi ÖSYM ais üzerinden TC kimlik numaranız ve şifrenizle yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa işlemleri e devlet şifrenizle de tamamlayabilirsiniz.

KPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ