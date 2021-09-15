KPSS atama taban puanları 2021 Hangi kurum KPSS’den kaç puan istiyor?
2021 KPSS atama en küçük en büyük puanları. KPSS hangi kurum kaç puanla alıyor? 2021 KPSS atama puanaları KPSS lisans sınavına giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları 16 Eylül’de açıklanacak olması nedeniyle KPSS puanı ile kamu kurumlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSS atama taban puanlarını sorgulamaya başladı. Peki 2021 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapıldı. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta gerçekleştirildi. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta tamamlandı. KPSS lisans sınavına giden adaylar KPSS lisans sonuçları sorası taban puanları merak ediyor. 2021 KPSS sonuçları açıklanmasından sonra adaylar kamu kurumlarına kadro ve pozisyonlarına yerleştirme tercihlerini KPSS taban puanlarına göre yapacak.
2021 KPSS atama puanları en küçük en büyük puanları
Bilgisayar işletmeni KPSS atama en küçük puanı 86,46644, en büyük puan 86,46644
KPSS memur atama puanı en küçük 91,65413, en büyük 91,65413
Mimar KPSS atama puanı en küçük 88,14443 en büyük 88,14443
Avukat KPSS atama puanı en küçük 93,66303 en büyük 93,66303
Mühendis KPSS atama puanı en küçük 89,78397 en büyük 89,78397
Veteriner hekim KPSS atama puanı en küçük 89,78397 en büyük 89,78397
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni KPSS atama puanı en küçük 81,51966 en büyük 85,03218
Kütüphaneci KPSS atama puanı en küçük 85,26841 en büyük 85,26841
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