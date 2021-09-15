KPSS atama taban puanları 2021 Hangi kurum KPSS’den kaç puan istiyor?

2021 KPSS atama en küçük en büyük puanları. KPSS hangi kurum kaç puanla alıyor? 2021 KPSS atama puanaları KPSS lisans sınavına giren binlerce aday tarafından merak ediliyor. 2021 KPSS A Grubu, Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları 16 Eylül’de açıklanacak olması nedeniyle KPSS puanı ile kamu kurumlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSS atama taban puanlarını sorgulamaya başladı. Peki 2021 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklandı mı?