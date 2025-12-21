KPSS 2025/2 tercih kılavuzu; başvurular nasıl yapılacak? 2025 KPSS tercih ödemesi nereden nasıl yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2025/2 tercih işlemleri kapsamında, adayların kamu kurumlarına yerleştirilme süreci bugün itibarıyla start aldı. Adaylar, yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan kadrolara göre başvurularını 18 Aralık ile 25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Tercih süreci, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda elektronik ortamda yürütülecek. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, ödemeler nereye nasıl yapılacak?

TERCİH BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 18 Aralık 2025 saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, tercih listelerini 25 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar onaylayabilecek. Posta yoluyla veya elden yapılan tercih başvuruları kabul edilmeyecek olup, adayların kılavuzdaki özel ve genel şartları dikkatle incelemesi önem arz ediyor.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2025/2 kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınacaktır.

Adaylar, tercihlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2025/2 Tercih Süreci ve Önemli Bilgiler

Tercih Dönemi: 18-25 Aralık 2025

Başlangıç Saati: 18 Aralık 2025, saat 11.00

Bitiş Saati: 25 Aralık 2025, saat 23.59

Tercih Adresi: https://ais.osym.gov.tr

Kılavuz İncelemesi: Tercih işlemleri öncesinde KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu'nun dikkatlice okunması gerekmektedir.

Başvuru ve Tercih İşlemleri

Adaylar, tercih işlemlerini yalnızca bireysel olarak gerçekleştirebilecek olup, başvuru sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacaktır. Tercihlerin geçerli olabilmesi için kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur.

TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Tercih işlemlerinin geçerlilik kazanması için belirlenen başvuru ücretinin süresi içinde yatırılması gerekiyor. Adaylar ödemelerini Akbank, Albaraka Türk, QNB Finansbank, Kuveyt Türk, Halkbank, ING Bank, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’nın şubeleri, ATM’leri veya internet bankacılığı kanallarıyla gerçekleştirebilirler. Ziraat Bankası üzerinden ödeme yapacak adayların ise sadece mobil veya internet bankacılığını kullanmaları gerekiyor; şubelerden ve ATM’lerden tahsilat yapılmayacağı duyuruldu. Ayrıca ÖSYM’nin "odeme.osym.gov.tr" adresindeki kartlı ödeme sistemi üzerinden de 7/24 ödeme yapılabilecek.