KPSS 2022 ne zaman? 2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS önlisans 2022 sınav tarihi

2022 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS lise sınavı ne zaman 2022, ÖSYM KPSS sınav takvimi 2022 ortaöğretim, önlisans ve lisans sınavı araştırılıyor. Kamu kurumlarında iş başvurusu yapacak adayların ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyindeki sınav tarihleri açıklanıp açıklanmadığı internet üzerinden araştırılıyor. 2022 yılına girmeye hazırlandığımız şu günlerde KPSS 2022 sınav takvimi için tarih araştırmaları yoğunlaştı. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? 2022’de lise KPSS sınavı var mı?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışma hayali kuran lise, ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu vatandaşlar, 2022’de KPSS Ortaöğretim sınavı, KPSS önlisans sınavı ve KPSS lisans sınavının ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Söz konusu sınava katılım sağlamayı düşünen vatandaşlar, KPSS sınavlarının düzenlendiği temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2022 KPSS ortaöğretim KPSS önlisans KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS'nin lise mezunları yani KPSS ortaöğretim ve önlisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2021 yılında yapılmadı. KPSS lise, ortaöğretim ve önlisans sınavları ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılacak. ÖSYM 2022 KPSS sınav takvimini henüz açıklamadı.

KPSS sınavı ne zaman?

2022 KPSS sınav takvimi şöyle olmuştu: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapıldı.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta gerçekleşti.

KPSS 2021 başvuruları ise 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında tamamlandı.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de açıklandı.

KPSS sınavı nedir, kimler girer?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.