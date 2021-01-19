KPSS 2021 lisans ne zaman?
2021 KPSS ne zaman? KPSS sınav tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav tarihleri duyuruldu. KPSS lisans 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi tarihte?
KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT sınavları ne zaman sorusuna yanıt geldi. 2021 KPSS ne zaman sorusunun cevabı ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. ÖSYM bugün 2021 sınav takvimini açıkladı. 2021 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Lisans sınavı ne zaman?
KPSS 2021 lisans ne zaman?
KPSS Lisans başvuruları 28 Mayıs'ta başlayacak ve 22 Haziran'da son bulacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün ve 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavları 8 Ağustos'ta yapılacak.
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise ÖSYM tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak.