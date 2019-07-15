KPSS 2019 son dakika soru ve cevapları Seyit onbaşının vurduğu geminin adı nedir?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınavda çıkan sorulara çevrildi. KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu soran KPSS’ye giren adaylar, ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. KPSS’de ilginç sorular da soruldu. Bu soruların arasında Seyit onbaşının vurduğu geminin adı nedir? Amerikan armudu verilen meyvenin adı nedir? İşte KPSS 2019 soruları ve cevapları.

KPSS’nin hemen ardından yanıtı en çok aranılan sorulardan biri de Türkiye’nin ilk sondaj gemisi oldu. Türkiye’nin ilk sondaj gemisinin adı Fatih’tir. Önceki adıyla Deepsea Metro II, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derinsu sondaj gemisidir. KPSS soruları ve cevapları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

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