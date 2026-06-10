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#1
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

Burdur'da Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde fırtına tatbikatı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

Tatbikatta senaryo gereği oluşan fırtınada Karasenir Mahallesi, Bağlar Mahallesi ve Hızır İlyas Mahallesi'nde toplam 6 binanın çatısının uçtuğu ve 5 kişinin yaralandığı ihbarı yapıldı.

#3
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, arama kurtarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, fırtınanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#5
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansa taşındı.

#6
Foto - Gerçek gibi fırtına tatbikatından tam not aldılar

Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla son buldu

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