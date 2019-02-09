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KPSS 2019 başvuruları ne zaman 2019 DPB KPSS tercih son dakika

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) 2019 yılı KPSS yerleştirme takvimini açıkladı. KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019’da ÖSYM KPSS tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:06
KPSS 2019 başvuruları ne zaman 2019 DPB KPSS tercih son dakika

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) 2019 yılı KPSS yerleştirme takvimini açıkladı. KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019’da ÖSYM KPSS tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak.

Devlet Personel Başkanlığınca (DPB) 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme takvimi açıklandı. DPB'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS 1. yerleştirme için Başkanlık tarafından 11 Mart-24 Mayıs 2019 tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme talepleri toplanacak.

KPSS tercihler ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca tercihlerin alınması ise 9-18 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak. DPB'nin KPSS 2. yerleştirmeye ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerini toplama süreci 5 Ağustos ve 18 Ekim 2019 tarihleri arası olarak belirlenirken, ÖSYM Başkanlığınca tercihler 3-12 Aralık 2019'da alınacak. Memur olabilme hayaliyle girecekleri 2019 yılı KPSS sınavının tarihini merak eden vatandaşlar, araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. KPSS sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerle belli oldu. Peki, 2019 KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri.

2019 KPSS takvimi

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:06
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