‘Kozmik imam’dan yatak odası baskını

1993 yılında Konya’da bir dershanede çalışan öğretmenleri aracılığıyla örgüte katılan ve FETÖ tarafından küçük yaşlardan itibaren özel olarak eğitilen kozmik mahrem imam Yasin Ugan, Adana’daki MİT mahrem yapılanmasının öğretmenliğini yaptıktan sonra örgütün kozmik ofis yöneticiliğine atandı. Ugan’a son olarak 2013 yılında devletin gizli ve istihbari bilgilerini ele geçirme görevi verildi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 3 yıl boyunca gaybubet evinde saklanan Ugan, 2019 yılında yakalandı. Ugan’ın Ankara Çukurambar’daki bir rezidansta kurulan ofisinde, yasadışı yöntemlerle aynı anda 14 kişiyi dinleyebildikleri de ortaya çıktı.



Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘Casusluk’ suçlarından toplam 39 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan FETÖ’nün özel yetkili kozmik imamı Ugan’ın, Pensilvanya’dan aldığı talimatla mahrem yapılanmanın ‘arama tarama mesulü’ olduğu da ortaya çıktı.



Örgütün mahrem yapılanmasında görevli itirafçıların ifadelerinde, kozmik imam Yasin Ugan’ın arama tarama sorumlusu olarak evlerine baskın yaptığını anlattıkları öğrenildi. Mahrem yapılanma üyelerinin evlerine ve işyerlerine ani baskınlar yapan Ugan’ın, yatak odaları da dahil, evlerinin her yerini aradığı, bu kişileri örgütle ilişkilendirebilecek en küçük detayları bile üst düzey yönetime rapor ettiği belirlendi.



Profesyonel mahrem abi



Örgüt adına 26 yıl faaliyet yürüttüğü tespit edilen Yasin Ugan’ın, örgüte bağlılık seviyesinin en üst seviyede olması nedeniyle, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla finans, sosyal medya, üst düzey dinlemeler gibi kritik alanlarda görevlendirildiği, hayatı boyunca başka hiçbir işte çalışmadığı, tüm emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiren ‘Profesyonel mahrem abi’ olduğu tespit edildi.