Kozmetikler hastalığa davetiye çıkarıyor

Nemlendiriciler, koruyucular, parfüm ve deodorantlar, boyalar derken, her gün farkına varmadan onlarca çeşit kozmetik ürünü kullanıyoruz. Bunları bazen reklamdan etkilenerek, bazen tavsiye ile bazen de öylesine, rastgele alıyoruz. İçinde ne kullanılmış, o kimyasallar cilde zarar verir mi, uzun vadede etkileri ne olur!.. Son dönemde bilinç artsa da aslında yüzde 80’lik kesim sadece marka ya da fiyata bakarak alım yapıyor ve bedenine hangi kimyasalları aldığını öğrenme gereği bile duymuyor.

Hastalığa sebep oluyor

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, birçok kozmetik ürününün hasta ettiğini ifade ediyor. Hayatımızda büyük yer tutan koku, deodorant, sabun, şampuan, diş macunu, saç bakım ürünleri, krem ve benzeri ürünleri kullanıyoruz ama Büyüközer’e göre içeriğini bilmediğimiz bazı ürünlerle yavaş yavaş hasta oluyor ama fark etmiyoruz. Hatta bu konuda uyarıda bulunanlara dahi “Yoo bende herhangi bir etkiye sebep olmuyor, çok memnunum” bile diyoruz. Fakat dermatologlar bizimle aynı kanaatte değil. Çünkü saç boyasıyla, makyaj malzemesiyle, şampuan ve parfümlerle birçok kimyasal kana geçip hücrelere ulaşıyor ve yıllar sonra kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep oluyor. İngiltere’nin önemli hastanelerinden Breakspear Hospital, uzmanları öncülüğünde bir araştırma yapmış. Araştırmada makyaj malzemesinde bulunan kömür katranı, fenilediamin, benzen, formaldehit gibi kimyasalların uzun süre kullanıldığında kansere götürdüğünü ortaya çıkarmış. Kişilere bu maddelerin zararı sorulduğunda da yüzde 99’luk kesimin bilgi sahibi olmadığı görülmüş. Yani katran, fenilediamin, benzen gibi kimyasalların doğrudan alındığında öldürebileceğini bile bilmiyor insanlar.

Yüzde 400 artış var

Bir başka uzman grup da güneş kremleriyle nemlendiricide kullanılan metilbrom Glutaronil adlı kimyasalın ciltte şişme, kaşınma, ağrılı deri yanmalarına yol açtığını, bu kimyasala alerjisi olan kişilerin sayısında son 20 yılda yüzde 400 artış görüldüğü anlaşıldı. Göz hastalıkları, üreme bozukluğu, tümör oluşumu, zehirlenme de yapıyor bu kimyasallar.

Günlük kullandığınız kozmetiklere dikkat

Sanayide kullanılan kimyasal katkıların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararların ve oluşturduğu tehditlerin, her geçen gün biraz daha açığa çıkması, insanları yeni tedbirler ve çözümler aramasına yönlendiriyor.

Kozmetiklerin beden ve çevrenin bakım ve temizliği için hazırlanmış ürünlere verilen genel bir isim olduğu belirten GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, yaptığı değerlendirmede şu tespitlerde bulundu:

-Cilt, saç, sakal, diş, tırnak bakım ve temizliği için hazırlanan ürünler, kremler, losyonlar, şampuanlar, diş macunları, sabunlar, deterjanlar vs.gibi ürünlerdir. Makyaj ve süs ürünleri olarak hazırlanan ürünler de; rujlar, pudralar, allıklar, rimeller, maskaralar, masklar, parfümler, deodorantlar, saç boyaları vs. gibi ürünlerdir.

-Kozmetik ürünlerde, istenen özelliklere göre hammaddeler ve katkı maddeleri kullanılır. Bunlar, yağlayıcılar, nemlendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, farmasatik ajanlar, polimerler, boya maddeleri, koku verici maddeler, karışımı homojenleştirici, Koyulaştırıcı ve emülsiyonlayıcı maddelerdir.

-Kozmetiklerin üretiminde kullanılan ham ve katkı maddelerinin uzun araştırmalar sonucu bugün ortaya çıkan tabloda astım, alerji, cilt döküntüleri ve cilt, meme, rahim ve yumurtalık kanseri riskinin oluşabildiği görüldüğü için üzerinde uzun uzun durulmasını gerektirmiştir.

-Kozmetikler, insanların günlük bakım alışkanlıklarında önemli bir yer tutmaktadır. Vasat bir kimse her gün en az birkaç kozmetik ürünü kullanmaktadır. Bunlar da; kokular, deodorantlar, sabunlar, şampuanlar, diş macunları, saç bakım ürünleri, krem ve benzeri ürünlerdir.

-İnsanların çoğunluğu, bu ürünlerden kaynaklanan çok az problemle karşılaştığını düşünür. Ancak, dermatologlar bu düşünceye iştirak etmiyorlar. Bazı problemler, ilk birkaç kullanımdan sonra oluşabildiği halde, kullanımdan yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple insanların çoğu problemin hangi üründen oluştuğunu bilemez.

-Bugün halen piyasada satışa arz edilmiş kozmetik ürünlerin önemli kısmında sağlık bakımdan zararlı, dini bakımdan sakıncalı aşağıdaki katkı maddeleri bulunmaktadır. Sodium lauryl sulphate,Triklosan, Sodium monofluorophosphate, Sodium saccharin, Sodiumfluoride, Ammonium laureth sulphate, Sodium laureth sulphate, DEA (di ethanolamine), TEA (tri ethanolamine), Formaldehyde, Aluminium, İmidazolin dinyl urea, DMDM hydantion, Petrolatum, Alpha hydroxy acid, Padimate-o, Octyl dimethyl, Ürea Niacinamide, Parabenler, karmin, Etanol, Gluteraldehit, BHT, BHA.

Helal ürünleri tercih edin

İslami hassasiyeti olmayan ülkelerde hemen hemen her sahada organik çözümlere yönelmişken, İslam coğrafyasında, tamamen helal ve tayyib katkı maddelerinin kullanıldığı kozmetik ürünler üretilmeye ve ürünler yer yer insanlara sunulmaya başlanmıştır. Türkiye’de GİMDES olarak biz de ülkemiz insanını bu zararlı kozmetikleri terk etmeye çağırırken GİMDES’in kontrol ve denetiminde Helal ve Tayyib şartlarda üretilen ürünleri kullanmaya davet ediyoruz.