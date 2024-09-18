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Medya Kozmetik devi Eyüp Sabri Tuncer'de skandal! Yasaklı madde krizi patlak verdi
Medya

Kozmetik devi Eyüp Sabri Tuncer'de skandal! Yasaklı madde krizi patlak verdi

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:40:00 - 2024-09-18 11:32:10
Kozmetik devi Eyüp Sabri Tuncer'de skandal! Yasaklı madde krizi patlak verdi

Ali Saydam, Eyüp Sabri Tuncer markasının kriz yönetimi stratejilerini eleştirdi. Saydam, markanın yasaklı bir maddenin ürünlerinde bulunması nedeniyle yaşadığı krizi nasıl büyüttüğünü yazdı. Markanın kriz iletişimini doğru yönetemediğini ve bu durumun itibar kaybına yol açtığını belirten Saydam, Yeni Şafak gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Ali Saydam, Eyüp Sabri Tuncer markasının kriz yönetimi stratejilerini eleştirdi. Saydam, markanın yasaklı bir maddenin ürünlerinde bulunması nedeniyle yaşadığı krizi nasıl büyüttüğünü yazdı. Markanın kriz iletişimini doğru yönetemediğini ve bu durumun itibar kaybına yol açtığını belirten Saydam, Yeni Şafak gazetesindeki yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"(...) Eyüp Sabri Tuncer, 1923 yılında kurulmuş, ülkemizin itibarlı markalarındandır... Bizim ajanstaki arkadaşlar da çoğunukla tercih ederler... Markanın bir kaç gündür ‘nur topu’ gibi bir krizi var... Kriz, cilt hassasiyeti yaratabilen ve üreme sisteminde hasara neden olan, özellikle hamile kadınlar için sakıncalı bir maddenin, Avrupa’daki pek çok marka gibi Mart 2022’den önce üretilen ürünlerde kullanıldığı bu nedenle ‘toplatma kararı’ verildiği Avrupa Komisyonu’nun internet sitesinde yayınlanınca başladı. Krizler başladıkları gibi devam etmek ya da büyümek zorunda değildirler... Elbette belirli bir hasara neden olacaklardır ama bu hasarı minimuma indirmek, kriz ile birlikte krizin iletişimini de ‘doğru yönetmek’le mümkün olabilir... Peki, firma ne yapmış? Sözcüsü aracılığıyla bir medya platformunda şu minvalde konuşmuş: “Bunlar zaten eski ürünler... Bu yasaklı ham madde o yıllarda bütün dünyadaki kozmetik ürünlerde serbestçe kullanılıyordu... Markamızı karalıyorlar... Biz zaten ürünleri geri çağırdık...” İşte buna krize benzin dökmek denir; daha teknik ifadeyle ‘krizi büyütmek’ ya da ‘kendi krizine neden olmak’ diye de adlandırılabilir. Keşke, 360 derece bir kampanyayla gerçeklerin ‘gerçekte’ nasıl olduğunu anlatmakla işe başlayabilselerdi... (...)"

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