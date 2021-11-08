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Yerel Kozluk Belediyesi İhaleleri Canlı yayınlıyor
Yerel

Kozluk Belediyesi İhaleleri Canlı yayınlıyor

Gazetemize açıklamalarda bulunan Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren Belediyelerin şeffaf olması gerektiğini ve sürekli halka hesap verir bir anlayışla çalışması gerektiğini söyleyerek, bu konu bizim hassas olduğumuz bir konu dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 16:00:00 -
Kozluk Belediyesi İhaleleri Canlı yayınlıyor

Başkan Eren şimdiye kadar belediyenin tüm gelir ve gider tablolarını sosyal medya hesaplarından ve belediyenin resmi sitelerin açıkça vatandaşlarla paylaştığını kaydeden Başkan Eren şimdide Belediye ihalelerini canlı olarak yayınlıyor bu durumun şaibeleri yok ettiğini söyleyen başkan Eren bu durum vatandaşın güven olgusunuda arttırıyor dedi. Son olarak Kozluk tekstil kent ihalesini canlı yayınlayan Başkan Eren bu tavrımızı sürdüreceğiz çünkü bizim vaadlerimizide belediyeyi vatandaşımıza birlikte yönetmek gibi bir sözümüz vardı ve biz bunun gereğini yerine getiriyoruz dedi. Son olarak yaptığımız her işi ve her icraatı milletimiz için yapıyoruz diyen başkan Eren Kozluk halkı herşey in en iyisine layıktır ve biz bunu başaracağız diyerek sözlerini tamamladı.

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