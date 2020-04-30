Kozlu Su Sporları merkezinde 120 kişi eğitim aldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki Su Sporları Merkezi en çok tercihen edilen merkezlerden birisi oldu.

2017 yılında Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile yapımına başlanan ve Karadeniz bölgesinin en büyük sporları merkezi 2018 yılında tamamlanarak Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine katıldı. Kozlu su sporları merkezinin içerisinde, yelken, kano, rüzgar sörfü ve su altı sporları gibi çeşitlik spor dalları sporculara hizmet vermeye başladı. Adeta Kozlu İlçesinin çehresini değiştiren Kozlu su sporları merkezi kısa zaman içerisinde gençlerin yoğun ilgi gösterdiği merkez oldu. Bu sezon kozlu su spor merkezinden kano 60, dalış 20, sualtı tesisatçılığında dalış eğitimi 20, yelken 10 ve ümit yönetiminde ise 10 kişi olmak üzere 120 kişi eğitim aldı. Korona virüs nedeniyle spor müsabakaların iptal edilmesinin ardından gençler bu merkez mahrum kaldı. Korona virüsün Türkiye’yi terk ettiği takdirde çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.