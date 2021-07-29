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Yaşam Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
Yaşam

Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerde tahliye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 00:09:00 - 2021-07-29 00:12:02

Adana’nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle köylerin tahliyesine başlandı.

Anonsla uyarı yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesinde Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallelerinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını nedeniyle jandarma ekipleri anonslarla vatandaşları evlerini boşaltmaları konusunda uyarıyor.

 

Vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor

Yangının çok büyük bir alanda rüzgarın da etkisiyle etkili olduğu ifade edilirken bölgedeki vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor.

Kozan Orman İşletme müdürlüğü ekipleri çok sayıda arazöz, orman yangın işçisi çevredeki ekiplerin desteği ile yangına müdahale ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre en az bin dönüm alanın alevlere teslim olduğu öğrenildi.

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