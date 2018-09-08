THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kozan’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kozan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:44
Kozan’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak kavşağında meydana geldi. Esat Bekyiğit yönetimindeki 01 AAY 68 plakalı kamyonet ile Kadir Keleş (44) yönetimindeki 01 GZ 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Kadir Keleş, eşi Ayşe Keleş (43) ve kamyonet sürücüsü Esat Bekyiğit yaralandı. Otomobilde bulunan yaralı çifte sağlık ekipleri müdahale ederken, çiftin ismi öğrenilemeyen çocukları ise uzun süre yaralı anne ve babasının yanında feryat ederek ağladı. Küçük çocuğun durumu çevredeki vatandaşları hüzne boğdu. Bazı vatandaşlar ise çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Otomobilde bulunan yaralı çift ve kamyonet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara TOKİ fiyatları 2018
    1. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    2. AK Parti Erzurum Milletvekili Recep..
    3. CHP'de istifa depremi! 'Çoban ateşi..
    4. Osmanlı tipi evlere dönüş
    5. 'Türk-Amerikan ilişkileri, tek bir..
    6. Topuk dikeni neden oluşuyor?
    7. Evde ölümü beklerken valilik devreye..
    8. Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar'..
    9. Almanya'dan dikkat çeken Türkiye mesajı
    10. Mikael Lustig: Türkiye'nin üç..
    11. Gaziantep'te polis bile şaştı! 3 kadın..
    12. Çocuğu çikolatayla kandırırken..
    13. Ağız nezlesi neden oluşur?
    14. Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye'de bedava..
    15. Hazırlık maçında Muğdat Çelik rüzgarı!
    16. Selçuk İnan sessizliğini bozdu:..
    17. Adıyaman'da silahlı kavga: 1 kişi..
    18. Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Futbolcu gibi..
    19. Çocuklarda ateşlenmeye dikkat!
    20. Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri