Kozan’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak kavşağında meydana geldi. Esat Bekyiğit yönetimindeki 01 AAY 68 plakalı kamyonet ile Kadir Keleş (44) yönetimindeki 01 GZ 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan Kadir Keleş, eşi Ayşe Keleş (43) ve kamyonet sürücüsü Esat Bekyiğit yaralandı. Otomobilde bulunan yaralı çifte sağlık ekipleri müdahale ederken, çiftin ismi öğrenilemeyen çocukları ise uzun süre yaralı anne ve babasının yanında feryat ederek ağladı. Küçük çocuğun durumu çevredeki vatandaşları hüzne boğdu. Bazı vatandaşlar ise çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Otomobilde bulunan yaralı çift ve kamyonet sürücüsü ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.