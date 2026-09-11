Kozan'da iki ilçeye sıçrayan orman yangınında bir ev ve meyve ağaçları kül oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 Eylül'de kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Kozan'a bağlı Enizçakırı Mahallesi'nde bıraktığı tahribat dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde hektarlarca ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Bölgede yaşayan Süleyman Çakır'ın yangından iki gün önce çektiği yemyeşil orman görüntüsü ile alevlerin ardından ortaya çıkan manzara arasında büyük fark oluştu. Çakır'a ait ev de alevlere teslim oldu. Zeytin, nar ve dut ağaçlarının yandığı bölgede geriye kül ve kararmış ağaçlar kaldı.

"Birden her taraf yandı"

Yangın sırasında bölgedeki vatandaşlara yardım etmek için mücadele eden Zekeriya Bozkurt, alevlerin çok kısa sürede yayıldığını belirtti. Bozkurt'un anlatımına göre yangın, elektrik telinden çıkan bir kıvılcımla başladı. Bozkurt, "O gün saat 12.30'da ben burada çalışıyordum. Bir baktım, kıvılcım attı. Birden her taraf yandı. Elektrik telinden çıktı, oraya sıçradı" diye konuştu.

Ev yanmasın diye kürekle müdahale ettiklerini anlatan Bozkurt, alevlerin önünü kesemediklerini söyledi: "Poyraz çok şiddetliydi. Önünü kesmemiz mümkün değildi, kesemezdik. Ağaçlarımız hep yandı. Zeytin ağaçlarımız, nar ağaçlarımız, dutlarımız. Hepsi yandı. Ağaçlarımızdan hiçbir şey kalmadı, komple yandı."

Bozkurt, bölgede dört evin yandığını, ev sahiplerinin yardımına koştuğunu ve o gün sabaha kadar uyumadığını söyledi. Ormancılardan birinin "Abi, bak, burayı sardı. Ev yanmasın diye burada da müdahale etmemiz lazım" sözü üzerine o noktaya da müdahale ettiğini, ardından yangının yukarıya doğru ilerlediğini aktardı.