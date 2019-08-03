Kozan Ticaret Borsası’ndan Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi Adana’nın Kozan ilçesinde Ticaret Borsası tarafından personellerine ve üyelerine yönelik Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi verildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde Ticaret Borsası tarafından personellerine ve üyelerine yönelik Proje Hazırlama ve Proje Yönetimi Eğitimi verildi.

Kozan Ticaret Borsası Akademik Danışmanı Prof. Dr. Selçuk Çolak’ın sunumuyla gerçekleşen eğitime borsa personelleri ve borsa üyelerinin yanı sıra Kozan Organize Sanayi Müdürü Fatih Aydın, Kozan Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ahmet Korkut ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Taner Kavuklu’ da katıldı. Eğitim sonrası eğitime katılan heyet Kozan için uygulanabilecek projeler hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi konusunda Kozan için öncelikle tarımsal amaçlı yapılabilecek projelerde fikir alışverişinde bulunulan konuların arasında yer aldı.

Konuyla alakalı olarak katma değeri düşük tarımsal ürünlere katma değer kazandıracak projelerin ön plana çıktığı öğrenildi.

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