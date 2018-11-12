Kozan Kalesi'ne çıkarken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Adana'da Kozan Kalesi'ne tırmanan 2 kişinin mahsur kaldığı ihbarını saat 15.00 sıralarında alan, Adana Büyükşehir Belediye İtfaiyesi bünyesinde faaliyet gösteren CANKUR ekipleri, harekete geçti. Yaklaşık 400 metre rakımlı kalenin zirvesine 15 metre kala mahsur kalan Nihat Tok ile Semih Küçükişsiz, CANKUR ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Aşağı indirilen Tok ve Küçükişsiz, ambulansa alındıktan bir süre sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.