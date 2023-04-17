  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan AK Parti'ye geçti
Gündem

Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan AK Parti'ye geçti

Yeniakit Publisher
2023-04-17 18:38:00 -
Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan AK Parti'ye geçti

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti’de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, “Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

2019 Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi, MHP'den Kozan Belediye Başkanı seçilen Nihat Atlı'nın, belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Bu başvuru reddedilince, Saadet Partisi, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, Kozan Belediye Başkanlığı'nın ikinci en çok oyu alan Saadet Partisi Adayı Kazım Özgan'a verilmesi kararlaştırıldı. Bu süreçten sonra Kozan Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini duyurdu.

'Erdoğan’a destek vermek için çalışacağım'

Özgan, yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti’de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek için var gücümle çalışacağım."

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş
İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku
CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku

Gündem

CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23