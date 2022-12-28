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Ekonomi Koza Altın İşletmeleri’nden bedelsiz sermaye artırımı
Ekonomi

Koza Altın İşletmeleri’nden bedelsiz sermaye artırımı

Koza Altın İşletmeleri, 3 milyar 50 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına gidiyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:37:00 -
Koza Altın İşletmeleri’nden bedelsiz sermaye artırımı

Şirket tarafından yapılan açıklamada 3 milyar 50 milyon liranın geçen senelere ait kârlardan karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada “‘İhraç edilecek payların Şirket Esas Sözleşmesi’nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6’ncı maddesine göre A Grubu Nama yazılı (TREKOAL00022) paylara A Grubu Nama (TREKOAL00022), B Grubu Hamiline yazılı (TREKOAL00014) paylara B Grubu Hamiline (TREKOAL00014) pay şeklinde ihraç edilmesine; bahse konu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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