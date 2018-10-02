Koza Grubu şirketleri yüzde 23 büyüdü

Gülal ayrıca, Koza Altın İşletmelerinin borsadeğerinin yüzde 263 arttığını ifade etti. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve berberindeki heyet, 2016 yılından

bu yana TMSF kayyumu ile yönetilen İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Ovacık’ta bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisini ziyaret etti. Gülal, önce altın döküm işlemini inceledi ve ardından işletme hakkında bilgi verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ aidiyeti tespit edilen bin 22 şirketin TMSF kayyumuyla yönetildiğini hatırlatan Gülal, “Bunların öz kaynak büyüklükleri 19.9 milyar TL seviyesinde. Aktif olarak 52.9 milyar TL seviyesinde. TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerde istihdam olarak da 46 bin 360 kişi çalışıyor.



Koza Altın İşletmeleri, TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerin büyük yapılarından biri. Biz de zaman zaman bu şirketlerimizi ziyaret ediyoruz.

Devraldığımızda Koza grubu şirketlerin 5.10 milyar TL öz kaynağı varken, bu yüzde 17 artışla 5.98 milyar TL seviyesine çıktı. Biz Koza grubu şirketlerini öz kaynakrakamlarıyla yüzde 17 büyüttük. Koza Holdingi Devraldığımızda 5.33 milyar TL olanaktif büyüklüğü bugün 6.52 milyar TL seviyesinde. Grup Şirketleri aktif olarak toplamdayüzde 23 seviyesinde büyüdü. Devraldığımızda tüm işletmelerde bin 754kişi çalışıyordu, şu an şirketlerde 2 bin 210 kişi çalışıyor. Taşeronolarak da bin 10 kişi çalışıyor.

Grup şirketlerinden olan Koza Altın İşletmeleri borsada işlem gören bir şirket. Devraldığımızda 14.1 seviyesinde olan hisse değeri bugün 51.3 seviyesinde. Şirketin borsa değeri yüzde 263 arttı. 2 yıldır bufirmaya vaziyet ediyoruz. Koza Altın İşletmelerinin 2017 yılının ilk 6 ayı ile 2018 yılının ilk6 ayını mukayese ettiğimizde firmanın cirosunda yüzde 31 artış var.

Karlılığı da yüzde 85 seviyesinde artmış vaziyette” ifadelerinikullandı.

“Milletin emanetine iyi sahip çıktılar”

Bu tür şirketlerin her birinin milli servet ve her birinin milletin malı olduğunu kaydeden Gülal, şöyle devam etti: “Bu şirketler, üretim yapmaya, katma değer üretmeye istihdam sağlamaya devam edecek. Koza, altın sektörünün önemli aktörlerinden biri. Türkiye’de üretilen altının yüzde 35’ini Koza üretiyor. Koza başımızı dik eden şirketlerden biri. Elhamdülillah emin ellerde. Milletinemanetine iyi sahip çıktılar ve Koza Grubu aktif olarak yüzde 23 büyüdü.”

“Koza’ya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar vaziyet edeceğiz”

Bir gazetecinin TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerin satılması durumu hakkındaki soruya yanıt veren Gülal, “TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerin satılması hadisesi sürdürebilirlik temeli üzerine kurulu.

Rakamları paylaştım. Koza’nın ekonomik devamlılığı ve sürdürülebilirlik konusunda sıkıntı olmadığı için, biz Koza’ya mahkemekararı kesinleşinceye kadar vaziyet edeceğiz” dedi.

“350 milyon TL’lik vergi ödemesi yapıldı”

TMSF kayyumuyla yönetilen şirketlerdeki büyüme hakkında da bilgi verenGülal, “Yöneticilerimiz sektöründe tecrübeli. Bu şirketlerde yönetim oluştururken ehliyet ve liyakat temelli bir yönetimoluşturmaya gayret ettik. İşin erbabı kişilerle yönetim oluşturduk vebu da rakamlara yansıdı. Biz kayıt dışını kayıt altına aldık. Bir dekarlılıkla ilgili bilanço oyunu yapmadık. 350 milyon TL’lik vergiödemesi yapıldı. Karlılık hem yüzde 85 seviyesine artırıldı hem dedevletimize vergilerini ödediler” diye konuştu.

“Bergama’da rezerv son noktasında”

Gülal ayrıca, ’’ Ovacık tesisinde rezervlerin kısıtlı olduğu doğrudur. Zaten şirket bu rakamları borsada yayınlamıştır. Ancak burası bilindiği üzere uzun zamandır Çukuralan madeninden beslenmektedir.

Çukuralanda ki güçlü rezerv sebebiyle ovacık tesisi uzun yıllar yaşamaya devam edecektir. Bu tesisin kapatılması kesinlikle söz konusu değildir.’’ açıklamasında bulundu.