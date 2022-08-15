Köz patlıcanla yapılan tarifler: Közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık sos nasıl yapılır? Kahvaltılık köz patlıcan tarifi

Kahvaltılık köz patlıcan tarifi

Malzeme Listesi

2 yemek kaşığı (70 gr) Teremyağ Gurme Kaymaklı

4 adet közlenmiş ve doğranmış patlıcan

1 adet ince ince doğranmış soğan

2 adet ince ince doğranmış yeşilbiber

1 adet ince ince doğranmış domates

1 adet ince ince doğranmış domates 1 su bardağı (100 gr) doğranmış siyah zeytin

1 çay bardağı (50 gr) tane mısır

200 gr yağlı beyaz peynir

1 çay kaşığı karabiber

(6 Kişilik - 30 dakika)

Kahvaltılık köz patlıcan tarifi nasıl yapılır?

Teremyağ Gurme Kaymaklı’yı eritip soğanları kavuruyoruz. Daha sonra içine közlenmiş ve doğranmış patlıcanları da ekleyip 1-2 dk kavurup altını kapatıyoruz. İçine diğer malzemeleri de ekleyip karıştırıp fırın kabına alıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynirler eriyene kadar yaklaşık 15 dk. pişirip servis yapıyoruz.

Püf Noktası:

Kahvaltılık tarif fırından çıkar çıkmaz üzerine 1 tatlı kaşığı Teremyağ Gurme Kaymaklıeklerseniz özellikle kızarmış ekmekleriniz nefis olacaktır.

Közlenmiş Patlıcanlı Kahvaltılık Sos Tarifi İçin Malzemeler

6-7 adet olgunlaşmış domates

7-8 adet kırmızı yağ biberi

7-8 adet orta boy patlıcan

Yarım demet maydanoz

1 adet havuç

5-6 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı (biberleri pişirmek için)

3 adet acı kil biber veya sivri biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1. 5 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı üzüm sirkesi

Közlenmiş Patlıcanlı Kahvaltılık Sos Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kırmızı biber ve patlıcanlarımızı ister ocakta közleyin ister önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika közlenmeye bırakın. Patlıcanları közlemeden önce çatal ile bir kaç yerinden delmeyi unutmayın. Patlıcanlarımız közlenirken bizde bu arada domateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayalım. Geniş bir tencereye alıp ocağın altını açıp orta ateşte pişmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat kadar pişmesi gerekiyor. Patlıcan ve biberlerimizin üzeri yanmaya dönükse eğer fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup incecik doğrayalım. Eğer biberleri soymakta güçlük çekerseniz fırından çıkardığınız gibi temiz bir poşete geçirip hava almayacak şekilde ağzını kapatıp 20 dakika bekletin. Bu yöntemle kabukları çok çabuk soyulacaktır. Sosunuz acı olsun istiyorsanız acı kil biberlerden yada sivri biberleri doğrayarak, içerisine zeytinyağı aldığımız ayrı bir tavada hafif öldürelim. Sonra pişen domateslerin üzerine doğradığımız patlıcanları, rendeden geçirdiğimiz havucu ve doğradığımız kırmızı biberleri ekleyip karıştıralım ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatalım. Bir blendır yardımıyla sosumuzu pürüzsüz bir kıvam alana kadar inceltiyoruz. Siz isterseniz tanecikli olarak da bırakabilirsiniz. Blendırdan geçen sosumuzun üzerine toz şekerini, tuzunu ve pişirdiğimiz biberleri ilave ediyoruz. Daha sonra sirkesini ve zeytinyağını ekliyoruz ve sürekli olarak karıştırıyoruz, 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

En son sarımsak ve maydanozu da ekleyip karıştırıp ocağın altını kapatıyoruz. Sosumuzu saklamak için konservelere sıcakken paylaştırıp kapağını sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. Serin ve güneş görmeyen yerde konserve soslarımızı muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun