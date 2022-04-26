Köz domates biber çorbası nasıl yapılır? Pratik köz biber-domates çorbası tarifi
Farklı domates çorbası tarifi | İftar sofraları için leziz ve farklı bir çorba tarifi arayanlar ‘Közlenmiş biber domatesten nasıl çorba yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, köz biber domates çorbası için hangi malzemeler gerekli?
Evinizi mis gibi kokutacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, köz biber domates çorbası tarifi
Pratik köz biber-domates çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 10 adet domates
- 2-3 adet kırmızı kapya biber
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı salça
- Yarım paket krema
- 4 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Tereyağı
Köz domates biber çorbası nasıl yapılır?
Domatesleri yıkayıp ortadan ikiye kesin. Domatesleri yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin. Domateslerin üzerine baharat serpip, zeytinyağı gezdirin. Ardından domatesi fırına sürün.
15 dakika sonra kırmızı biber, soğan ve sarımsakları da tepsiye yerleştirin.
Bir kez daha baradat serpip, zeytinyağı gezdirin.
15 dakika sonra sebzeleri fırından alın.
Bir tencereye tereyağı alın.
Yağın üzerine fırından çıkardığınız sebzeleri alıp kavurun.
Baharat ve suyu ilave edip birkaç dakika kaynatın.
Ardından çorbayı blendardan geçirin.
Yarım kutu kremayı çorbaya ekleyip çorbayı birkaç dakika daha pişirin.
Afiyet olsun.