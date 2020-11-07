  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Koyunlarını ararken kayalıktan düşüp yaralanan kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Aktüel

Koyunlarını ararken kayalıktan düşüp yaralanan kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:22:45 -
Koyunlarını ararken kayalıktan düşüp yaralanan kişi 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de sürüden ayrılan koyunlarını aramak için çıktığı kayalık bölgeden düşüp yaralanan kişi, ekiplerin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkdağ köyünde sürüden ayrılan koyunlarını aramak için arkadaşlarıyla Çiçek Vadisi'ndeki kayalık bölgeye giden Mehmet Selim Tertemiz, dengesini kaybederek düştü.

Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Tertemiz'in yanındakilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgenin sarp ve sağanak sonucu arazinin kaygan olması nedeniyle güçlükle bölgeye giden ekipler, Tertemiz'in bulunduğu noktaya ulaştı.

Hakkari Üniversitesi Arama Kurtarma Timi Başkanı Hacı Tansu ve köylülerin de destek verdiği çalışmalarda sedye ile alınan Tertemiz, 4 saatlik zorlu mücadelenin ardından ambulansa ulaştırılarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köy muhtarı Necmi Adıyaman, gazetecilere, berivanların koyun sağarken koyunlardan bazılarının kayıp olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Tertemiz'in sabah erken saatlerde koyunları aramaya gittiğini belirten Adıyaman, "Sağanak nedeniyle zemin ıslak ve kaygandı. Bu arkadaşımız dağdaki kayalıklardan yuvarlanması sonucu ağır yaralandı. Buraya ekipler geldi, sağ olsunlar yardım ettiler. Valiliğimize ve ekiplerimize çok teşekkür ederiz, çok ilgilendiler." diye konuştu.

Tansu da bölgenin sarp ve zor bir bölge olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş koyunlarını toplayayım derken dağdan yuvarlanmış. Durumun AFAD'a bildirilmesiyle ekipler harekete geçti. Biz de yardıma geldik. AFAD ekipleri yaralıya ulaştıktan sonra sağlıkçı ve köylülerin de yardımıyla onu ambulansa ulaştırdık."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı
Ekonomi

Türkiye ve Rusya anlaştı! İmzalar atıldı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara ile Moskova arasında 'Karayolu Taşımacılığı Anlaşması' imzalandığını açıkladı...
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl dah..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay