Koyun ve keçi destek ödemeleri ne zaman verilecek? Çiftçi destek paraları yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldığı bir televizyon programında deniz salyasından etkilenen küçük balıkçılara desteğin bin liradan 2 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

Pakdemirli, “Çiftçimizin tohuma küsmemesi lazım. Zaman zaman kuraklık yaşanabilir. Çiftçimiz tohuma küsmemiştir. Bu sene üretimimizin bir miktarını maalesef kaybedeceğiz. Yüzde 27 oranında yağışlar azaldı. Bu sene geçen yıla göre daha fazla olan meteorolojik kuraklık tarımsal kayba sebep verecek. Türkiye'de ürünle ilgili kıtlık olmaz. 150 milyon lira ilave basınçlı su sistemlerine destek verilecek.

Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi mi?

Ziraat Bankası ve tarım kredi borçları ertelendi. Bin lira olan küçük balıkçı desteğimizi 2 bin liraya çıkartacağız. Müsilajdan etkilenen balıkçılara destek artırılacak.” dedi.

Koyun ve keçi destek ödemesi ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Anaç koyun ve keçi desteği kapsamında 201 bin yetiştirici için 24 milyon baş anaç koyun ve keçisi için 753 milyon lira destek ödemelerine bu haftadan itibaren başlıyoruz." açıklamasında bulundu.