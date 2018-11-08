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Koyun çalan hırsızlardan pes dedirten savunma

Antalya'da çaldıkları 5 koyunla yakalanan hırsızlar kendilerini "Et de mi yemeyelim" diyerek savundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 15:34
Koyun çalan hırsızlardan pes dedirten savunma

Antalya'da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 5 hırsız, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar, "Et de mi yemeyelim" diyerek kendilerini savundu.

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı. Takibe geçen polis tüm kavşaklar ve güzergah üzerinde önlem aldı. Gazi Bulvarı üzerinden Yeşildere Mahallesi, Hal kavşağına kadar kovalanan araç kaçmayı sürdürdü.

Aracın plakası da çalıntı çıktı

Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ara sokaklara giren araç, Doğuyaka Mahallesi'nde girdiği bir çıkmaz sokakta durduruldu. Araçtan inen şüpheliler kaçmaya çalışırken motorize ve asayiş timleri tarafından yakalandı. Ticari aracın koltuk ve bagajında 5 koyun ele geçirildi. Takılı plakanın çalıntı olduğu belirlenirken, araçta başka plakalar olduğu görüldü.

"Et de mi yemeyelim"

Aracı kullanan Zeki Şeviğ ve beraberindeki Tarık Şeviğ, Nurhayat Yiğit, Gülseren Şefik, Gülden Yiğit gözaltına alındı. İlk ifadeleri olay yerinde alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İki erkek şüpheli, koyunları yol kenarında bulduklarını, sünnet düğünü yapmak için aldıklarını belirterek, "Et de mi yemeyelim" dedi.

Polis koyunların sahiplerini bulmaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 15:34
  1. Antalya
  2. Muratpaşa
  3. Yeşildere
  4. Gazi Bulvarı

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