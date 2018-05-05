THY - İstanbul
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Köyü istila ettiler! Zarar fazla

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyündeki ekili alanları çekirgeler istila etti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:01
Köyü istila ettiler! Zarar fazla

Çukurca’ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Gündeş köyü Çimenli Mahallesi sakinleri, binlerce çekirgenin istilasıyla zor günler yaşıyor. Köylüler, özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve büyük zorluklarla yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar veren çekirgelerden kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor. İlaçlama yapılmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge istilası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Köydeki caminin imamı Habip Kılıç, ilkbahar aylarıyla birlikte ortaya çıkmaya başlayan siyah çekirgeler yüzünden ekin ekemez hale geldiklerini, yeşil alanların çekirgeler tarafından sarıldığını ifade etti. Kılıç, soruna çözüm bulunmaması halinde büyük zararlarla karşı karşıya kalacaklarını belirtti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ise çekirge istilasına karşı bölgedeki çalışmaların sürdüğünü, ilaçlama dışında çeşitli alternatifler üzerinde durduklarını söyledi.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:01
  1. çukurca
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    1. Katil Esed'e dua etmeyen ceza alacak!
    2. İbrahim Kalın'dan çok önemli..
    3. Villanın içinden uyuşturucu tarlası..
    4. Araç sahipleri dikkat! Borçlar..
    5. Macar hükümeti bir ay boyunca her gün..
    6. Rusya'dan flaş "24 Haziran" açıklaması!
    7. ROKETSAN yerli ürünlerle güçleniyor
    8. Galatasaray'ın cezası belli oldu!
    9. Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
    10. Beşiktaş'ın cezası açıklandı!
    11. Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem..
    12. Arda Turan'a rekor ceza! En az 10 maç...
    13. Bakan, araç sahiplerine müjdeli haberi..
    14. Gidecek mi kalacak mı? Beşiktaş..
    15. Karatay'dan Ramazan pidesi önerisi
    16. Mezarlık panayır alanına döndü
    17. 'Son Durak' kahvehanesi ölen..
    18. Yıldırım: Dünyanın en büyük siyasi..
    19. AB'den kritik karar: En çok Türkler..
    20. Netanyahu'nun 'ayakkabıları'..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...