Gündem "Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!
Gündem

"Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
"Koynunda beslediği yılan Avrupa'yı sokmaya başladı": Terör yandaşları sokağa döküldü!

Suriye ordusunun kararlı operasyonlarıyla işgal ettikleri bölgelerden süpürülen terör örgütü PKK’nın Suriye kolu SDG, Avrupa sokaklarını savaş alanına çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce Avrupa ülkelerine hitaben söylediği "Koynunuzda beslediğiniz yılan bir gün sizi de sokabilir" uyarısı, bugün Avrupa’nın göbeğinde gerçek oldu.

Suriye’deki mağlubiyetin acısını Avrupa sokaklarından çıkarmaya çalışan PKK/YPG yandaşları, Belçika ve İsviçre’de güvenlik güçlerine saldırdı.

Belçika ve İsviçre'de terör vandallığı

Belçika polisi, taşkınlık çıkaran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken; İsviçre’nin Zürih, Bern, Lozan ve Cenevre kentlerinde izinsiz yürüyüş yapan terör sempatizanları polise taşlarla saldırdı.

Almanya'da kamu malına ve iş yerlerine saldırı

Terör destekçilerinin en yoğun şiddet eylemleri ise Almanya’da görüldü. Çeşitli şehirlerde kamu malına zarar veren örgüt yandaşları, Suriyelilere ait bir restoranı hedef alarak terörün karanlık yüzünü bir kez daha gösterdi. Stuttgart’ta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde, yüzleri maskeli vandallar polis memurlarına havai fişeklerle saldırdı.

75 kişi hakkında işlem başlatıldı

Stuttgart polisinden yapılan açıklamada, polis kordonunu aşmaya çalışan ve saldırgan tavırlar sergileyen gruba karşı biber gazı kullanıldığı bildirildi. Olay yerinde 75 kişi hakkında;

  • Kamu düzenini bozma,
  • Kolluk kuvvetlerine saldırı,
  • Patlayıcı madde bulundurma ve toplantı yasasını ihlal suçlarından kimlik tespiti yapıldı.

Erdoğan uyarmıştı: "O yılan sizi de sokacak"

Avrupa devletlerinin "özgürlük" kılıfı altında yıllarca müsamaha gösterdiği terör örgütü, bugün beslendiği ellere saldırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’nın teröre verdiği desteği eleştirerek, bu örgütlerin eninde sonunda kendilerine de zarar vereceğini şu sözlerle hatırlatmıştı:

"Teröre destek vermeyin. Koynunuzda beslediğiniz o yılan, gün gelir sizi de sokar."

