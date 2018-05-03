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Köylülerin su deposundan öyle bir şey çıktı ki! Nesli tükeniyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünün 3 ayrı mahallesinde bulunan su depoları nesli tükenme tehlikesi altında bulunan renkli semenderlerin istilasına uğradı. Köylüleri zor durumda bırakan semenderler için çare aranıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20
Köylülerin su deposundan öyle bir şey çıktı ki! Nesli tükeniyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan renkli semenderler üreme dönemi sonrası köylülerin içme suyu şebekesine karıştı. Köylüler korkudan su içemez hale gelirken, su deposu iki haftada bir temizleniyor.
Kaynağını Ballı köyünden alan içme suyu şebekesine kurbağa, renkli semender ve böcekler düşüyor. Köylüler içme suyunu kullanabilmek için iki haftada bir depoları temizlemek zorunda kalıyor. İçme suyu şebekelerinde semenderler çıkınca köylüler su ihtiyaçlarını başka yerlerden sağlıyor. Ramazan Gökçe isimli vatandaş, su deposunun temizliğini yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Gökçe, "Burası Beytüşşebap Başaran köyü üç su depomuz var. Birinci depo suyu çok güzel ama geriye kalan iki depo ise kaynaktan geldiğinden dolayı suda kertenkele, kurbağa ve semenderler çıkıyor. Devamlı deponun içinden bunlar çıkıyor. Bu yüzden zehirlenme oluyor. Biz her iki haftada bir depomuzu temizliyoruz. Sürekli temizlenmesi zor oluyor. bu depoların girişine arıtma yapılmasını istiyoruz. Yıllardır bu suyu kullanıyoruz. Hem içme hem de sulama suyumuzdur. Bu semenderler hiçbir bölgede bulunmuyor sadece burada var. Bu bölgede hiç bitmiyorlar, devamlı ürüyorlar. Depoyu temizlerken bütün hayvan çeşitlerini gördük. Bu gün başka bir yöntem kullandık köylünün evlerine dağılan su borusunun tıkanmaması için elek takmak zorunda kaldık. Rahatsızlanan oluyor, temizlemezsek çocuklar hasta oluyor" dedi.

SU İÇEMİYORLAR

Semenderler yüzünden su içemediklerini, sürekli su depolarını temizlemek için uğraştıklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulunarak hem nesli tükenme tehlikesi altında olan semenderler için hem de içme suyunun tüketilmesi için çalışma yapılmasını istedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:20
  1. şırnak
  2. semender

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