  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Köylülerin kamerasına takıldı: Karaca köye indi

Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapanması sonucu doğa kendini yenilemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:24:14 -
Köylülerin kamerasına takıldı: Karaca köye indi

Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapanması sonucu doğa kendini yenilemeye devam ediyor. Bunun son örneği Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karaca (Capreolus capreolus) köye indi. Köylülerin kameralarıyla çektiği karaca daha sonra derenin içinden geçerek kayıplara karıştı.


Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sayıda insan evlerine kapandı. İnsanların doğadan kendilerini çekmesi sonucunda ise, doğanın gerçek sakinleri birer birer ortaya çıkmaya başladı. Birçok yerde türü tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kameralara yakalanırken bunun son örneği Babaeski ilçesine bağlı Ova Köyü’nde meydana geldi. Köyün arazi bölümünde gezen köylüler, çalıların arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan karacayı görerek kaydı almaya başladı.


Derenin içinden zıplayarak kaçtı


Köylülerin yaşam alanına kadar yaklaşan karaca, daha sonra hızla kaçmaya başladı. Hızlı hareketleriyle bilinen karaca, daha sonra köyün içinden geçen derenin üzerinden zıplayarak boş arazide kayıplara karıştı. Bu anlar ise köylülerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı