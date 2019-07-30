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Köylüler kirpiyi kaçak avcıların elinden kurtardı

Siirt’in Eruh ilçesi Bölüklü köyünde kirpi avlayan kaçak avcılar, köylüleri görünce hayvanı bırakıp kaçtı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:30
Köylüler kirpiyi kaçak avcıların elinden kurtardı

Siirt’in Eruh ilçesi Bölüklü köyünde kirpi avlayan kaçak avcılar, köylüleri görünce hayvanı bırakıp kaçtı.


Eruh ilçesinde kaçak avcılar, kirpi avına çıktı. Bu sırada köylüleri gören kaçak avcılar, yakaladıkları hayvanı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Kirpinin etinin birçok hastalığa iyi geldiği rivayeti nedeniyle hayvanın kaçak avcılar tarafından avlandığını belirten Nazar Dündar adlı köylü, kaçak avcıların kendilerini görünce kirpiyi bırakıp kaçtığını söyledi. İki gündür hayvanı beslediğini kaydeden Dündar, kirpiyi birkaç gün sonra doğal ortamına bırakacağını dile getirdi. Dündar, "Sabah köyden bağa giderken kaçak avcıların ellerinde bu kirpiyi gördük. Bizi görüp kaçtılar. Kansere iyi geldiği söylenen bu kirpileri avladıklarını gördük. Normalde bu kirpilerin kansere iyi geldiği hiçbir bilimsel açıklaması yoktur. Kaçak avcılardan tek istediğimiz bu kirpileri öldürmesinler” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:30
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