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Yaşam Köylüler hep birlikte yağmur duasına çıktı
Yaşam

Köylüler hep birlikte yağmur duasına çıktı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 16:07:00 -

Kırşehir'de vatandaşlar kuraklık sebebiyle kaygılı bu sebeple birlikte yağmur duasına çıkmaya karar verdiler.

Mevsimsel yağışların istenilen oranda olmaması nedeniyle yapılan yağmur dualarında topraktaki mahsul için verim istenildi. Yunus Emre Türbesi altında yapılan yağmur duasında ise imam, mazlum coğrafyalar için de duada bulundu. Ulupınar Köyü Cami İmam Hatibi Memduh Hoca tarafından yapılan duada, "Yarabbi; göklerde bulunan rahmetini bizlerden esirgeme, peygamber efendimize bizleri komşu kıl. İslam dini üzerine olanlara yardım et. Toprağa düşen ve şehit olanları da Peygamber Efendimize komşu eyle ve İslam coğrafyasına huzur nasip et" denildi.

Kırşehir'in Ulupınar köyü ve Ekizağıl köyünde toplanan köylüler, bereket ve huzur için duada bulunurken yapılan dua sonrası ise imece usulüyle yemek ikramında bulunularak sohbet edildi.

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