Köylüler eylem yaptı! Yolu trafiğe kapattı

Çankırı'da, çevreye zarar vereceği iddiasıyla, akü geri dönüşüm tesisi yapılmasını istemeyen köylüler Çankırı-Ankara yolunu trafiğe kapattı.

Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacağı öne sürülen Akü Geri Dönüşüm Tesisi'nin yapılmasını istemeyen civardaki 10 köyün sakinleri, organize sanayi bölgesi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrakları ve "sağlık parayla satın alınamaz", "önce sağlık ve canlı", "hurda dönüşüm fabrikası istemiyoruz" yazılı pankartlarla Çankırı-Ankara yolunda bir araya geldi.

Yolu trafiğe kapatan köylüler, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun gelmesiyle eylemlerini sonlandırdı.

Burada vatandaşlara seslenen Çivitcioğlu, organize sanayi bölgesinin kurulmasında emeğinin olduğunu söyledi.

Bölgenin değerlenmesi amacıyla organize sanayi bölgesinin kurulması için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Çivitcioğlu, "Bizim burayı kurmamızdaki derdimiz yatırımcılarımızı buraya getirmek. Onların hepsinin bizim başımızın üstünde yeri var ama bizim olmazsa olmazımız sizin sıhhatiniz, sağlığınız, güveniniz ve huzurunuz." dedi.

"HİÇBİR CANLININ HAYATI SAĞLIKLI OLMAYACAKTIR"

Fabrikayı yapacak firmayla ilgili tam bilgi sahibi olmadığını, sağlığa zarar verecek bir durumda bunun karşısında duracak ilk kişi olacağını ifade eden Çivitcioğlu, "Burada firma yetkilileri, muhtarlarımız, Bakanlık yetkilileri gelsinler, oturalım, konuşalım. Siz bizim için değerlisiniz. Biz Sayın Valimizin başkanlığında oluşturulan heyetle birlikte bir araya gelelim ona göre ortak akıl neyi emrediyor onu yapalım." diye konuştu.

Grup adına açıklama yapan Adem Yılmaz da yapılmak istenen tesisin akü imalatı değil, hurda depo olarak kullanılacağını öne sürerek şunları kaydetti:

"Bölgenin Çorum, Kastamonu, ve Ankara'nın bölgesinden toplanıp burada depolanacak ve eritilerek kurşun geri dönüşümü elde edildikten sonra etraftaki hiçbir canlının hayatı sağlıklı olmayacaktır. Halbuki bu organize sanayiye gelecek olan katrilyonluk yatırımcılar sırada beklerken böyle bir tesis geleceği için gelmek istemiyorlar."

Grup daha sonra dağıldı.