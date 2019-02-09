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Köylüler belediye başkanı seçer mi | 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı

Köyler belediye seçimlerinde oy kullanacak mı, 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı? sorusu en çok yerel seçimlere ilişkin en çok sorulan soruların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde belediye başkanları, İl genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için vatandaşlar oy kullanacak. Peki soru şu: 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı köyler belediye seçimlerinde oy kullanacak mı? İşte detaylar...

09 Şubat 2019 Cumartesi 14:44
Köylüler belediye başkanı seçer mi | 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı

Köylüler belediye başkanı seçer mi, 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı? sorusu en çok yerel seçimlere ilişkin en çok sorulan soruların başında gelmekte. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde belediye başkanları, İl genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için vatandaşlar oy kullanacak. Peki soru şu: 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı köyler belediye seçimlerinde oy kullanacak mı? İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK),seçim hazırlıklarını büyük ölçüde tamamlandı. Peki yerel seçimlerde ne kadar seçmen oy kullanacak. YSK’nın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392’si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Bu kişiler toplam seçmenin yüzde 1,8’ine denk geliyor.

Köyler belediye seçimlerinde oy kullanacak mı?

Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi için oy kullanacak. Buradan da anlaşıldığı üzere köyde yaşayan seçmenler il ve ilçe belediye başkan adayları için oy kullanamayacak. Büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar ise, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy verme işlemine katılacak. Büyükşehirlerde yaşayanlar; büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullanacak.

Oy verme saatleri 

YSK, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde bazı illerde güneşin doğuş ve batış saatindeki farklılıkları dikkate alarak oy kullanma saatlerini değiştirdi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy verme saatleri yeniden düzenlendi. Kararda, bütün yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak bazı illerdeki oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, ilgili kanunda belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak belirlendiği kaydedildi.

Hangi ilde oy verme işlemi saat kaçta başlayacak?

Söz konusu kararla Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işleminin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme işlemi 08.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 14:44
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. 2019 yerel seçimlerde köyler oy kullanacak mı
  34. yerel seçimlerde kaç oy kullanılır
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