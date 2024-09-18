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Yerel Köylü vatandaş mühendisleri kıskandıracak! Bu nasıl denetim böyle
Yerel

Köylü vatandaş mühendisleri kıskandıracak! Bu nasıl denetim böyle

Yeniakit Publisher
2024-09-18 12:02:00 -

Afyonkarahisar'da köylü bir vatandaş mühendisleri kıskandıracak bir çalışma yaparak, tarım aracı olarak kullanılan ve patpat diye adlandırılan araca Tofaş motoru takıp ardından LPG bağlattı. Garip araç jandarmanın denetiminde yakalandı.

İlginç olay, Bolvadin ilçesi girişinde yaşandı. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından karayolunda denetim yapıldı. Denetim esnasında bir patpatı durduran ekipler aracın çalışmasından şüphelenerek sürücüye aracın motorunun konulduğu bölümü açmasını istedi.

Ekipler bu sırada patpatın direksiyonunun önünde de tıpkı otomobil ve diğer motorlu araçla bulunan yedek su deposunun da olduğunu belirledi. Ardından motoru inceleyen ekipler patpatın üzerinde Tofaş motoru ve kasasının altında da LPG tankı olduğunu tespit etti. Jandarma ekipler araca el koyup çekici yardımıyla otoparka götürürken ardından sürücü B.A.'ya ilgili trafik kanunlarına aykırı hareket etmekten cezai işlem uyguladı.

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Yorumlar

Can Baskan

Merak etmeyin, bunu kiskanacak Turk muhendis yok. Sanki uzay mekigi yapmis gibi davranmayin her modifiye yapana. Bu modifiyedir,icat degil.
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