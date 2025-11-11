  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Köyler yeniden canlanıyor: Hükümetten tersine göçü başlatacak dev kırsal kalkınma paketi!

Kırsal nüfus alarm veriyor! Hükümet, köy ve beldeleri yeniden cazibe merkezi haline getirmek için kapsamlı bir destek paketi hazırladı. Yenilenebilir enerji, turizm, el sanatları ve organik tarım projeleriyle tersine göçün önü açılacak.

Kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte hızla azalan kırsal nüfus, hükümeti yeni adımlar atmaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı programında yer alan kırsal kalkınma paketi, köy yaşamını yeniden canlandırmayı ve gençleri toprağa geri döndürmeyi hedefliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında köy ve beldelerde yaşayan nüfus toplam nüfusun yalnızca %6,6’sını oluşturdu. Oysa 2000’li yılların başında bu oran %35 seviyesindeydi. Artan kentleşme, gençlerin köylerden kopması ve istihdam olanaklarının yetersizliği, “tersine göç” politikalarını gündeme taşıdı.

 

Yeni paket kapsamında köy ve beldelere yenilenebilir enerji, kırsal turizm, el sanatları ve zanaatkârlık gibi alanlarda özel teşvikler sağlanacak. Aile işletmeleri ve üretici kooperatiflerinin güçlendirilmesi için mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Ayrıca organik tarım projeleri, erozyon kontrolü ve biyoçeşitlilik koruma programları da devlet desteği kapsamına alınacak.

Şu anda kırsalda yaşayan yaklaşık 5,7 milyon kişinin büyük çoğunluğunu ileri yaştakiler oluşturuyor. Genç nüfusun geri dönmesi için tarım dışı gelir kaynaklarının artırılması, dijital dönüşümün köylere taşınması ve eğitim fırsatlarının geliştirilmesi de planlanıyor.

Uzmanlara göre, bu adımların başarıya ulaşması hâlinde yalnızca tarımsal üretimin değil, yerel ekonomilerin de yeniden canlanacak. Türkiye, böylece hem kırsalda istihdam yaratmayı hem de göç dengesini tersine çevirmeyi hedefliyor.

