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Köyler Gemlik Belediyesi ile güzelleşiyor

Gemlik Belediyesi hizmetlerini en ücra noktalara kadar ulaştırmaya devam ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:27
Köyler Gemlik Belediyesi ile güzelleşiyor

Gemlik Belediyesi hizmetlerini en ücra noktalara kadar ulaştırmaya devam ediyor.


Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dâhilinde köylerin meselelerini bir bir çözüyor. Son durağı Muratoba köyü olan ekipler, parke taşı döşenmesi, metruk bina yıkımı ve yaklaşan zeytin sezonu öncesi arazi yollarının düzeltilmesi gibi birçok işi başarıyla yürütüyor.


Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Demir, Muratoba Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sukuşu’yla beraber çalışmaları yerinde inceleyerek, sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini hummalı çalışmalarından dolayı tebrik eden Bayram Demir, “Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe merkezindeki çalışmalarını sürdürürken, eskiden köy statüsünde olan mahallelerin de sorunlarını halletmeye devam ediyor. Bugün muhtarımızın bize ilettiği meseleleri not ettik. İş makineleri arazi yollarımızı da düzeltiyor. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşların memnuniyetine önem veriyoruz” dedi.


Muratoba Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sukuşu ise, Gemlik Belediyesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:27
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