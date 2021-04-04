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Yaşam Köy öğretmenleri koronavirüse yakalandı tüm köy karantinaya alındı
Yaşam

Köy öğretmenleri koronavirüse yakalandı tüm köy karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyünde köy öğretmenlerinin koronavirüse yakalanmasının ardından köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 02:30:00 -
Köy öğretmenleri koronavirüse yakalandı tüm köy karantinaya alındı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Köy karantinaya alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü 10 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Günbuldu köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan öğretmenlerde virüs tespit edilmesi nedeniyle, korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 10 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

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