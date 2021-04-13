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Gündem Kovit memlekette de bulaşır gurbette de!
Gündem

Kovit memlekette de bulaşır gurbette de!

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı devlet önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya devam ediyor. Kentin trafiğinden, gürültüsünden, stresinden uzak sakin bir yaşamı tercih eden vatandaşlar, ramazan ayı pandemi kısıtlamalarını fırsata çevirerek köylerine dönmeye başladı. Ancak uzmanlar bu durumun virüsü başka memleketlere de taşıyabileceğini belirterek uyarılarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 09:42:00 -
Kovit memlekette de bulaşır gurbette de!

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı devlet önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya devam ediyor. Kentin trafiğinden, gürültüsünden, stresinden uzak sakin bir yaşamı tercih eden vatandaşlar, ramazan ayı pandemi kısıtlamalarını fırsata çevirerek köylerine dönüyor.

Memleket ziyaretleri, tedbirleri zaafa uğratıyor!

“Kovit memlekette de gurbette de bulaşır” diyen Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Eğer bir yerde salgın hastalık varsa mümkün olduğu kadar yerimizden oynamamız gerekiyor. Memlekete gidildiğinde sadece memlekete gitmekle kalınmıyor. Mutlaka eş dost ziyaretleri oluyor. Bu da kovit tedbirlerini zaafa uğratıyor. Bu hastalık geçinceye kadar ziyaretleri mümkün olduğunca ertelememek gerekir. Ramazan ayını da sükunet içerisinde geçirmemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.

Maske, mesafe her yerde!

Ramazan ayını fırsata çeviren vatandaşların kırsala göç edeceklerine dikkat çeken Dr. Mehmet Sılay, “Halk arasında 3M olarak ifade edilen maske, mesafe, musluk kurallarına uymamız gerekiyor. Kırsal kesime yönelenlerin genel kurallara uymaları şart. Bir insanın köyünde 1 ayı sükunet içerisinde geçirmesi hem psikolojik olarak, hem de salgınla mücadelede olumlu katkısı olacaktır. Çünkü yalnızlıkta insanı hasta eder. Şehirde kalabalıkta ben kendimi koruyorum. Ama karşıdakinin böyle bir derdi yok. Resmen cezaya razıyım. Ama maskeye razı değilim diyor. İnşallah birlik ve beraberlikle bu günleri de geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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